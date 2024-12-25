İsias Otel davasında karar açıklandı: 'Bilinçli taksir' suçundan Ahmet Bozkurt'a 17 yıl 17 ay hapis cezası!

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının altıncı duruşması tamamlandı.
Mahkeme heyeti Kıbrıs saati ile 01.00’da kısa kararı açıkladı.
Buna göre, 'bilinçli taksir' suçundan 6 sanık mahkum edilirken, 5 sanık da beraat etti.
İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay hapis cezası alırken, Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay ve Hasan Arslan 15 yıl 16 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek, Bilge Açık ve Ulviye Bozkurt beraat etti.
Mahkemenin gerekçeli kararı ise ilerleyen günlerde bildirilecek
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