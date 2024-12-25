  • BIST 9909.55
  • Altın 2962.961
  • Dolar 35.2472
  • Euro 36.7735
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

İsias Otel davasında karar açıklandı: 'Bilinçli taksir' suçundan Ahmet Bozkurt'a 17 yıl 17 ay hapis cezası!

» »
İsias Otel davasının altıncı duruşması tamamlandı, karar açıklandı. Otel sahibi Ahmet Bozkurt 'bilinçli taksir' suçundan 17 yıl 17 ay hapis cezasına mahkum edildi.
İsias Otel davasında karar açıklandı: 'Bilinçli taksir' suçundan Ahmet Bozkurt'a 17 yıl 17 ay hapis cezası!

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının altıncı duruşması tamamlandı.

Mahkeme heyeti Kıbrıs saati ile 01.00’da kısa kararı açıkladı.

Buna göre, 'bilinçli taksir' suçundan 6 sanık mahkum edilirken, 5 sanık da beraat etti. 

İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay hapis cezası alırken, Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay ve Hasan Arslan 15 yıl 16 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi. 

Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek, Bilge Açık ve Ulviye Bozkurt beraat etti. 

Mahkemenin gerekçeli kararı ise ilerleyen günlerde bildirilecek

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2024’e Sanatsal Veda: Yılın Son Kurdelası 26 Aralık’ta Kesilecek!25 Aralık 2024 Çarşamba 09:47
  • Akşam saatlerinde iki deprem​ meydana geldi!25 Aralık 2024 Çarşamba 09:41
  • KKTC’de İkamet İzinleri Olmayan 3 Kişi Tutuklandı24 Aralık 2024 Salı 15:06
  • Lapta’da Komşusunun Evinin Camlarını Kıran Şahıs Tutuklandı24 Aralık 2024 Salı 14:56
  • Ercan Havalimanı’nda Sahte Kimlikle Yurt Dışına Çıkmaya Çalıştı24 Aralık 2024 Salı 14:45
  • Alkollü Sürücü Gazimağusa-Karpaz Yolunda Kaza Yaptı24 Aralık 2024 Salı 14:38
  • Girne’de Araç Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti24 Aralık 2024 Salı 14:27
  • Alayköy’de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 3 Kişi Gözaltında24 Aralık 2024 Salı 14:24
  • Gazimağusa ve Beylerbeyi’nde Ani Ölümler24 Aralık 2024 Salı 14:03
  • Selma Eylem: Okullarda artan şiddet ve zorbalık endişe veriyor24 Aralık 2024 Salı 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti