İsias Otel davasını takip etmek için kalabalık bir heyet Adıyaman'a gitti

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, İsias Otel'in 11 sanığı yargılanmaya 3 Ocak'ta başlıyor. Şampiyon Melekler'in aileleri, siyasiler ve hukuk heyeti, davayı takip etmek üzere Adıyaman'a gitti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 11 sanık hakkındaki davanın ilk duruşması 3 Ocak 2024’te görülecek.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce; İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin 2 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından duruşma 3 Ocak’ta başlayacak ve 5 Ocak’a kadar devam edecek.

İsias Otel davasını takip etmek için kalabalık bir heyet bu sabah Adıyaman'a gitti.

Ercan Havalimanı’nda yolcular için özel geçiş yeri ve uçağa kolay ulaşım için özel körük açılırken, ekranlarda da ortak bir görsel düzenlendi.

“Acınız acımızdır, yanınızdayız” yazan görsel, Adıyaman’a gidecek kafile tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tarifeli uçakla Gaziantep’e, ordan da Adıyaman’a geçecek olan aileler ve devlet heyeti, Ercan’dan uğurlandı.