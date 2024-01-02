  • BIST 7574.48
  • Altın 1980.979
  • Dolar 29.6953
  • Euro 32.7802
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

İsias Otel davasını takip etmek için kalabalık bir heyet Adıyaman'a gitti

» »
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, İsias Otel'in 11 sanığı yargılanmaya 3 Ocak'ta başlıyor. Şampiyon Melekler'in aileleri, siyasiler ve hukuk heyeti, davayı takip etmek üzere Adıyaman'a gitti.
İsias Otel davasını takip etmek için kalabalık bir heyet Adıyaman'a gitti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 11 sanık hakkındaki davanın ilk duruşması 3 Ocak 2024’te görülecek.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce; İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin 2 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından duruşma 3 Ocak’ta başlayacak ve 5 Ocak’a kadar devam edecek.

İsias Otel davasını takip etmek için kalabalık bir heyet bu sabah Adıyaman'a gitti.

Ercan Havalimanı’nda yolcular için özel geçiş yeri ve uçağa kolay ulaşım için özel körük açılırken, ekranlarda da ortak bir görsel düzenlendi.

“Acınız acımızdır, yanınızdayız” yazan görsel, Adıyaman’a gidecek kafile tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tarifeli uçakla Gaziantep’e, ordan da Adıyaman’a geçecek olan aileler ve devlet heyeti, Ercan’dan uğurlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni yılın ilk bebekleri ‘Lavin’ ile ‘Mehmet’…01 Ocak 2024 Pazartesi 17:27
  • Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe sürpriz bir kararla, tahttan çekildi01 Ocak 2024 Pazartesi 15:24
  • Hasan Taçoy: Ekonomide istikrar ve asayişin sağlanması için adımlar atılması gerekiyor01 Ocak 2024 Pazartesi 14:24
  • Yeni yıl yağmuru da getiriyor… 3 gün sağanak bekleniyor01 Ocak 2024 Pazartesi 13:52
  • Gönyeli Polis Karakolu Halkın Hizmetine Açılıyor01 Ocak 2024 Pazartesi 12:55
  • Yeni yıla girerken havaya ateş eden 3 kişi tutuklandı01 Ocak 2024 Pazartesi 12:53
  • 7 araç trafikten men edildi.... 52 sürücüye yasal işlem01 Ocak 2024 Pazartesi 12:21
  • Acı haber... Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı01 Ocak 2024 Pazartesi 12:20
  • Taçoy: Birlikte hareket etmeli ve yaşanabilir bir KKTC yaratmalıyız01 Ocak 2024 Pazartesi 11:49
  • Tatar: Kıbrıs Türkü’nün hikayesini yazan Birkan Uzun’un adı hep yaşayacak01 Ocak 2024 Pazartesi 11:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti