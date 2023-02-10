İsias Otel enkazında 57. kişiye ulaşıldı

İşte Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklama;

Adıyaman’da 5.günümüz ve 110. Saatteyiz.

İsias Otel enkazında şu ana kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda 57. Kişiye ulaştık. Sabırla bekleyişimiz devam ediyor.

Teşhisleri tamamlanıp, kimliklendirilen tüm kayıplarımız ve yakınları bu akşam 22:00 itibari ile Adıyaman’dan adamıza hareket edecektir.

Kayıplarımızın her akşam düzenli olarak uçak seferleriyle gönderilmesi planlanmıştır.