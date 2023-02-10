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İsias Otel enkazından yeni acı haberler var

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Adıyaman’daki İsias Otel enkazından acı haberler gelmeye devam ediyor
İsias Otel enkazından yeni acı haberler var

Adıyaman’daki İsias Otel enkazından acı haberler gelmeye devam ediyor.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Selin Karakaya’nın da cansız bedenine ulaşıldı.

Bu bilgi aile yakınları ve enkaz alanındaki yetkililer tarafından teyit edildi.

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