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İsias Otel enkazının ön inceleme raporu açıklandı

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DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından Türkiye’de ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremin ardından yıkılan ve 35 Kıbrıslı Türk vatandaşın ölümüne sebep olan Adıyaman İsias Otel’in enkazına ilişkin olarak hazırlanan ön inceleme raporu açıklandı
İsias Otel enkazının ön inceleme raporu açıklandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından Türkiye’de ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremin ardından yıkılan ve 35 Kıbrıslı Türk vatandaşın ölümüne sebep olan Adıyaman İsias Otel’in enkazına ilişkin olarak hazırlanan ön inceleme raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Rapora göre, bina enkazında yapılan tespitlerde, bina alanında bulunan molozlar yakından incelendi ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, ayrıca çakıl ve kum olarak ‘dere çakılı’ ve ‘kumu’ kullanıldığı tespit edildi.

Dere çakıllarının büyüklüğüne bakıldığında ise sıklıkla bu tür yapılarda kullanılacak betonlardaki maksimum tane boyutundan daha büyük oldukları, betondaki çakıl ve kum dağılımındaki granülometrinin iyi olmadığı, elle yapılan kontrolde kolaylıkla dağıldığı tespit edildi.

Raporda, otelin kolonlarına ilişkin olarak şu detaylara yer verildi:

“Enkaz alanında yapılan incelemede biri yerde olan diğeri ise yerinde olan iki kolon detayı tespit edilmiştir. Resim 5 incelendiğinde kolonun kırılmış, donatılarının nervürsüz, bundan dolayı donatıdan betonun kolaylıkla sıyrıldığı, etriyenin kancalarının 135 derece bükülmediği tespit edilmiştir. Kolonun üst ucu olduğu düşünülen kısmı incelenmiştir.  Bu uçta betonun çok düz olduğu görünmektedir. Bu da bu kolonun kirişe bağlandığı yerde soğuk derze sahip olduğu kanaati oluşmuştur.”

İŞ MERKEZİNDEN OTELE ÇEVRİLDİ, EK 2 KAT ÇIKILDI

Raporda, Adıyaman IMO Şubesi yetkilisi Tülay Çalış’ın verdiği bir bilgide yer aldı. Çalış, otelin bulunduğu adada ön caddeye bakan kısımda 5 binanın olduğunu, bu binalardan otel dahil 4 tanesinin 5 katlı olarak 30 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edildiğini, ilk olarak konut olarak kullanıldığını daha sonra iş merkezi olarak kullanılmaya başlandığını, ofis olarak kullanılan otel binasının tadilat ve ek 2 kat çıkılması ile 7 kata dönüştürüldüğünü söyledi.

Bu bilgiler ışığında yapının tadilat nedeniyle 1988 Deprem Yönetmeliği’ne göre tasarlanması gerektiği belirtildi.

TEMELİ VE KOLONLARI 5 KATA GÖRE TASARLANDI

Raporda, temeli ve kolonları 5 kata göre tasarlanıp inşa edilmiş olan söz konusu binanın inşasının doğru yapılmadığı kanaatinin oluştuğu ifade edildi.

Kart artırımı yapılmasının ciddi bir hata olduğu ve binanın en düşük depremlerde dahi yıkılmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Raporda, “Binanın tüm projeleri ve ruhsatlandırma aşamalarındaki resmi evrakların temin edilmesi durumunda daha net bir sonuca varılacaktır” denildi.

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