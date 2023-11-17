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İsias Otel iddianamesi tamamlandı... İşte istenen cezalar...

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede şüphelilerin her birinin 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.
İsias Otel iddianamesi tamamlandı... İşte istenen cezalar...

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede şüphelilerin her birinin 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Adıyaman'da, aralarında KKTC'li sporcu, öğretmen ve tur rehberlerinin bulunduğu toplam 72 kişi, 6 Şubat depremlerinde İsias Otel'de hayatını kaybetti. İsias Otel ile ilgili bilirkişi raporları, tanık ve sanık ifadelerini tamamlayan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırlayarak UYAP bilişim sistemine yükledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede şüphelilerin "bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca atl sınırdan uzaklaşmak suretiyle 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmalarını talep etti.

İddia makamı ayrıca H.A., H.B., E.Y. ve M.G. hakkında mesleğin gerektirdiği dikkat ve yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla TCK'nın 53/6 maddesine göre mesleki icrasının takdir edilecek süre ile yasaklanmasını istedi.

Dosya çerçevesinde yapı sahiplerinden A.B., M.F.B. ve E.B., Fenni Mesul ve Statik Proje Müellifi E.Y., Statik Proje Müellifi H.B. tutuklu, B.A., H.A., M.G., S.Z., Ş.Ö. ve U.B. adli kontrol şartı ile yargılanıyor.

İddianame mahkemeye sunuldu.

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