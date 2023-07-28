İsias Otel soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan mühendis Mehmet Göncüoğlu yakalandı

Adıyaman İsias Otel davasında önemli bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan mühendis Mehmet Göncüoğlu Türkiye'nin Mersin ilinde yakalandı.

Konu ile ilgili MYK'ya açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı; “Bugün itibariyle hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Göncüoğlu isimli mühendis Mersin’de yakalandı ve adliyeye sevk edildi. O yakalama kararının akabinde bir adli kontrol talebi mi olacak yoksa tutukluluk talebi mi olacak onu bir iki gün içerisinde öğrenmiş olacağız” dedi.

Dosya kapsamında şuana kadar 6 zanlı daha olduğunu aktaran Esendağlı, bunlardan 5’inin tutuklu 1 kişinin ise adli kontrolde olduğunu belirtti.

Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde KKTC kafilesinden 24’ü ortaokul öğrencisi, 3’ü öğretmen 8’i veli toplam 35 kişi yaşamını yitirmişti.