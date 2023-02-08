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İsias Otel’de bulunan KKTC kafilesinden acı haber! İkinci kişi de çıkarıldı.... Çavuşoğlu açıklama yaptı...

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İsias Otel’de bulunan KKTC kafilesinden acı haber! İkinci kişi de çıkarıldı.... Çavuşoğlu açıklama yaptı...
İsias Otel’de bulunan KKTC kafilesinden acı haber! İkinci kişi de çıkarıldı.... Çavuşoğlu açıklama yaptı...

Adıyaman'dan göçük altından ikinci kişi de çıkarılıyor... 

İBRAHİM YAKULA  hocanın cansız bedenine ulaşıldı.

 

İLK KEZ KKTC''DEN BİRİNE ULAŞILDI
Yapılan Kimlik tespit çalışmasında cansız olarak bulunan kişinin Pamir Konuklu öğretmenin olduğu öğrenildi. Pamir Konuklu'nun eşi tarafından teşhis edildiği öğrenildi.

 

BAŞBAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Konuklu’nun cansız bedeninin bulunmasının ardından Başbakanlıktan resmi bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC vatandaşı Pamir Konuklu isimli öğretmenimizin cansız bedenine ulaşılmıştır.

Kardeşimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.”

Ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

 

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