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İsias Otel'de felaket göz göre göre geldi

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Adıyaman’da enkaza dönen ve 35 canımızı yitirdiğimiz İsias Otel'İn geçmişiyle ilgili bilgilere NTV ulaştı. İsias Otel’de 43 kişilik turist rehberi kafilesinden 30 kişi de hayatını kaybetmişti.
İsias Otel'de felaket göz göre göre geldi

Adıyaman’da enkaza dönen ve 35 canımızı yitirdiğimiz İsias Otel'İn geçmişiyle ilgili bilgilere NTV ulaştı. İsias Otel’de 43 kişilik turist rehberi kafilesinden 30 kişi de hayatını kaybetmişti.  Otelde kaç kişinin kaldığına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

Adıyaman'da onlarca kişiye mezar olan İsias Otel'e ilişkin soruşturma sürüyor. 

Soruşturması çerçevesinde, otelin yöneticilerinden Efe Bozkurt gözaltına alınırken onlarca kişiye mezar olan otelin geçmişine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. 

BİNA 10 YIL ATIL BEKLEDİ

1990-1991 yıllarında apartman olarak tasarlanan binanın inşası, bir zaman sonra belirli sebepler kaynaklı durdu. Kaba inşaat, 10 yıl boyunca atıl bir şekilde bekledi. 

BOŞ APARTMAN OTELE ÇEVRİLDİ

Daha sonra 2001 yılında kurtulan İsias Otelcilik, binayı enkaz haline dönmeden önceki haline getiriliyor. 

2005 yılında otelin yatak kapasitesi 36'dan 65'e yükseltiliyor. 

Ve bu 10 katlı otel Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu. 

Adıyaman İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Tunç ise otelin temelinin 1990-1991’de atıldığını, bir sebepten ötürü kaba inşaat aşamasında yapım aşaması durunca yapı 2001’e kadar atıl vaziyette kaldığını ve kaba inşaatın 10 yıl yağmur ve kara maruz kaldığından korozyona uğradığını belirtti. 

''ZEMİN SIVALAŞMASI OLAN BİR ALAN''

Tunç, ''Aile apartmanı olarak tasarlanan yapı 2001’de kurulan şirket, belediyeden otel ruhsatı alıyor. 1999 öncesinde yapılan tüm yapılar gibi bu yapı da riskli inşaatlardan biri. Atatürk Bulvarı zemin sıvılaşması olan bir alan. Dolayısıyla binadaki risk iki kat daha fazla artmış oluyor. 1999 öncesi yapılan binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması gündeme gelmeliydi.'' dedi.

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