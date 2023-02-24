  • BIST 5.079,56
  • Altın 1107.958
  • Dolar 18.8769
  • Euro 19.998
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAFAD: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Isias Otel’de oğlunu kaybeden acılı baba konuştu: 'Bu sürecin sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır!'

»
Aktuğralı, “Bakanlar, imar affı yasasını geçiren meclis ve cumhurbaşkanı olmak üzere bu sonuçtan herkes sorumludur” dedi.
Isias Otel’de oğlunu kaybeden acılı baba konuştu: 'Bu sürecin sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır!'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından 65 kişiye mezar olan Adıyaman Grand Isias Otel’de 13 yaşındaki oğlu Aras’ı kaybeden Murat Aktuğralı, Cumhuriyet’e konuştu.

Aktuğralı, “Bakanlar, imar affı yasasını geçiren meclis ve cumhurbaşkanı olmak üzere bu sonuçtan herkes sorumludur” dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından enkaza dönen Adıyaman Grand Isias Otel; 30’u rehber, 35’i KKTC’li öğrenci, öğretmen ve veliye mezar oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

“CUMHURBAŞKANI DAHİL HERKES SORUMLUDUR”

Olay, KKTC’yi yasa boğarken depremde 13 yaşındaki oğlu Aras’ı kaybeden ve enkazdan kurtulan Murat AktuğralıCumhuriyet.com.tr’ye konuştu.  

Sadece suçlu olan otelin sahibi ve yöneticileri değildir” diyen Aktuğralı, “Bu kanımca bir imza silsilesi ile devletin en tepesine kadar giden bir durum. Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereği kim onay vermişse onların tümünden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, imar affı yasasını geçiren Meclis ve cumhurbaşkanı olmak üzere bu sonuçtan herkes sorumludur” ifadelerini kullandı. 

“ENDİŞE İÇERİSİNDEYİZ”

Soruşturma ve yargılama sürecini değerlendiren Aktuğralı şu ifadeleri kullandı:

“Bizim de en çok kafamızda soru işareti olan konu aslında bu. Yargı sürecinin ne kadar sağlıklı ilerleyebileceği, Türk yargısının bu konu ve benzer davalarda ne kadar tarafsız, yasalara uygun hareket edebileceği konusunda açıkçası hepimizde bir endişe var. KKTC’de faaliyet yürüten barolar birliği ile Türkiye Barolar Birliği bir dosya hazırlığında. Türkiye’de hukuki süreç takdir edeceğiniz üzere birkaç gün, birkaç hafta ve birkaç ay içerisinde sonuçlanacak gibi görünmüyor. Ama biz önce ceza ve sonra tazminat davaları olmak üzere bu konuda sonuna kadar takipçisi olacağız.”

KKTC YETKİLİLERİNE ÇAĞRI

Isias Otel’de yakınlarını kaybeden aileler olarak davaya müdahil olacaklarını belirten Aktuğralı, “Bizim en büyük beklentimiz KKTC’ye hükmedenlerin de vatandaşlarına sahip çıkarak, sürecin sağlıklı, hızlı ve adil bir şekilde yürütülmesini desteklemeleri. Eğer bu konuda onlar bir zafiyet gösterirse biz bireysel olarak başlattığımız bu yasal süreci takip edeceğiz” diye konuştu. 

Tüm sorumlular hak ettikleri cezaları almalı” diyen Aktuğralı konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: 

“Deprem bölgesi binlerce insana mezar oldu. Deprem her gün hayatımızda oldu ve olacak. Bundan sonra başka çocuklar ve başka vatandaşların hayatını kaybetmemesi ve mağdur olmaması adına biz elimizden geleni yapacağız.”

Kaynak: Cumhuriyet
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Deprem felaketinin boyutu kelimelerle ifade edilemez22 Şubat 2023 Çarşamba 09:09
  • Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem22 Şubat 2023 Çarşamba 08:47
  • TİP Başkanı Erkan Baş: "Asrın felaketi Erdoğan'dır, saray rejimidir"21 Şubat 2023 Salı 20:56
  • AKKUYU NÜKLEER A.Ş'den deprem açıklaması!21 Şubat 2023 Salı 14:54
  • Görür: Hatay havzası enerjisini boşalttı, artık bu fay üzerinde daha büyük bir deprem olmaz20 Şubat 2023 Pazartesi 22:33
  • Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi: Bazı binalar yıkıldı, tsunami uyarısı kaldırıldı20 Şubat 2023 Pazartesi 22:29
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AB'ye Türkiye'ye destek çağrısı yaptı20 Şubat 2023 Pazartesi 16:09
  • Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan konuştu!20 Şubat 2023 Pazartesi 14:18
  • Depremde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili tutuklu sayısı 133'e çıktı19 Şubat 2023 Pazar 20:48
  • Arıklı: Bilet fiyatlarının ucuzlamasını bekliyoruz19 Şubat 2023 Pazar 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti