Isias Otel’de oğlunu kaybeden acılı baba konuştu: 'Bu sürecin sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır!'

Aktuğralı, “Bakanlar, imar affı yasasını geçiren meclis ve cumhurbaşkanı olmak üzere bu sonuçtan herkes sorumludur” dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından 65 kişiye mezar olan Adıyaman Grand Isias Otel’de 13 yaşındaki oğlu Aras’ı kaybeden Murat Aktuğralı, Cumhuriyet’e konuştu.

Aktuğralı, “Bakanlar, imar affı yasasını geçiren meclis ve cumhurbaşkanı olmak üzere bu sonuçtan herkes sorumludur” dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından enkaza dönen Adıyaman Grand Isias Otel; 30’u rehber, 35’i KKTC’li öğrenci, öğretmen ve veliye mezar oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“CUMHURBAŞKANI DAHİL HERKES SORUMLUDUR”

Olay, KKTC’yi yasa boğarken depremde 13 yaşındaki oğlu Aras’ı kaybeden ve enkazdan kurtulan Murat Aktuğralı, Cumhuriyet.com.tr’ye konuştu.

“Sadece suçlu olan otelin sahibi ve yöneticileri değildir” diyen Aktuğralı, “Bu kanımca bir imza silsilesi ile devletin en tepesine kadar giden bir durum. Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereği kim onay vermişse onların tümünden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, imar affı yasasını geçiren Meclis ve cumhurbaşkanı olmak üzere bu sonuçtan herkes sorumludur” ifadelerini kullandı.

“ENDİŞE İÇERİSİNDEYİZ”

Soruşturma ve yargılama sürecini değerlendiren Aktuğralı şu ifadeleri kullandı:

“Bizim de en çok kafamızda soru işareti olan konu aslında bu. Yargı sürecinin ne kadar sağlıklı ilerleyebileceği, Türk yargısının bu konu ve benzer davalarda ne kadar tarafsız, yasalara uygun hareket edebileceği konusunda açıkçası hepimizde bir endişe var. KKTC’de faaliyet yürüten barolar birliği ile Türkiye Barolar Birliği bir dosya hazırlığında. Türkiye’de hukuki süreç takdir edeceğiniz üzere birkaç gün, birkaç hafta ve birkaç ay içerisinde sonuçlanacak gibi görünmüyor. Ama biz önce ceza ve sonra tazminat davaları olmak üzere bu konuda sonuna kadar takipçisi olacağız.”

KKTC YETKİLİLERİNE ÇAĞRI

Isias Otel’de yakınlarını kaybeden aileler olarak davaya müdahil olacaklarını belirten Aktuğralı, “Bizim en büyük beklentimiz KKTC’ye hükmedenlerin de vatandaşlarına sahip çıkarak, sürecin sağlıklı, hızlı ve adil bir şekilde yürütülmesini desteklemeleri. Eğer bu konuda onlar bir zafiyet gösterirse biz bireysel olarak başlattığımız bu yasal süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

“Tüm sorumlular hak ettikleri cezaları almalı” diyen Aktuğralı konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Deprem bölgesi binlerce insana mezar oldu. Deprem her gün hayatımızda oldu ve olacak. Bundan sonra başka çocuklar ve başka vatandaşların hayatını kaybetmemesi ve mağdur olmaması adına biz elimizden geleni yapacağız.”