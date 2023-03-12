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İsias Otel’den karot örnekleri alındı

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İsias Otel’den karot örnekleri alındı
İsias Otel’den karot örnekleri alındı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otelinde konaklayan 35 Kuzey Kıbrıslı Türkiye Cumhuriyeti voleybolcusu olan öğrenci ve öğretmen, 30 tur rehberi olmak üzere onlarca kişiye mezar oldu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otelin sahibi Ahmet Bozkurt ve yöneticileri Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt tutuklanmıştı.

Sanık avukatlarının mahkemede, otelin yanında bulunan diğer otelin yıkılmasına yan taraftaki binaların yıkılmasının sebep olduğu yönündeki savunması üzerine, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu.

İncelemede uzman kişiler tarafından hem İsias Otel hem de batısında yıkılan binalardan karot ve demir örnekleri alındı. İsias Otel yanındaki diğer binalardan alınan karot ve demir örneklerinin o binalar için yürütülecek soruşturmalar içinde delil niteliğinde olacak.

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