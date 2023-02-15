İsias Otel'in 4 sorumlusu Bozkurt ailesi ve Özbek gözaltında!

Türkiye’de gerçekleşen depremde Kuzey Kıbrıs’ın en çok kayıp verdiği ve ülkede büyük bir şoka ve üzüntüye sebep olan adres olan İsias Otel’in 4 sorumlusunun yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yapı denetiminden geçemediği gerekçesiyle mühürlendiği ancak daha sonra yeniden açıldığı ortaya çıkan İsias Otel’de yaşanan felakete dair Adıyaman Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada otel sorumlularıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı, gerekli inceleme ve araştırmaların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada “Soruşturma kapsamında şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. Sorumlulukları bulunan olası diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır.” denildi.