  • BIST 7677.07
  • Altın 1811.058
  • Dolar 28.3401
  • Euro 30.1916
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGazze'de iletişim ve internet yeniden kesildi

İsias Otel'in bilirkişi raporu ortaya çıktı...

» »
Şampiyon Meleklerin de aralarında bulunduğu 65 kişiye mezar olan İsias Otel'in bilirkişi raporu ortaya çıktı.
İsias Otel'in bilirkişi raporu ortaya çıktı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında Kıbrıs'tan voleybol turnuvası için giden 25 öğrencinin de olduğu 65 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre; 10 katlı binanın statik hesap raporu ve statik projesi yok. Binada dere kumu kulllanılmış ve zemin etüdü yapılmadan kaçak kat çıkılmış.

İsias Otel'de felaket göz göre göre geldi

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman'da da büyük yıkıma yol açtı. 10 katlı İsias Otel de yıkılan yüzlerce binadan biriydi.

Şampiyon Melekler’in enkazında hayatını yitirdiği otel ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Cinayet gibi ihmal

Depremde 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'de ölüm göz göre göre gelmiş. O binada 25'i öğrenci 35 kişilik KKTC'li ortaokul voleybol takımı kafilesi vardı, turnuva için kente gelmişlerdi, sağ kurtulan olmadı.

Raporda betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, demir kalınlığının standardın çok altında olduğu belirtildi.

Dere kumu kullanılmış, zemin etüdü yapılmamış

Yapıya ilişkin zemin etüdü yapılmadığı ve binanın yapımında yasak olmasına rağmen dere kumu kullanıldığı belirlendi.

Rapordaki usulsüzlükler bunlarla sınırlı değil. Binanın ilk olarak 1991 yılında apartman olarak tasarlandığı ancak ruhsat çıkartılarak otele çevrildiği vurgulandı.

9 kat olarak belirlenen projeye ruhsatsız kaçak kat çıkılmış

9 kat olarak inşa edilen yapıya 2016 yılında ruhsat alınmadan bir kat daha eklendiğine dikkat çekildi.

Binanın zemin raporu, statik hesap ve statik projesinin de bulunmadığı belirtildi.

5 kişi tutuklu

Soruşturma kapsamında İsias Otel'in yöneticileri ile proje sorumlularının arasında olduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Şüpheliler "kasten öldürme" suçundan yargılanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 35 kişiye vatandaşlık verildi02 Kasım 2023 Perşembe 09:15
  • Teberrüken Uluçay: DAÜ Borçlanmalı02 Kasım 2023 Perşembe 08:52
  • Behlül Taşçıoğlu hayatını kaybetti02 Kasım 2023 Perşembe 08:44
  • Tanya'nın babasından sert tepki: "Gerçek yerine gel. Senin yerin Kıbrıs’tır”02 Kasım 2023 Perşembe 08:43
  • Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005” kitap tanıtım etkinliği 13 Kasım’da yapılacak02 Kasım 2023 Perşembe 08:42
  • Lefke’de bugün 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak02 Kasım 2023 Perşembe 08:42
  • KTOEÖS bugün protesto yürüyüşü ve miting düzenleyecek02 Kasım 2023 Perşembe 08:40
  • KKTC Güncel Kur Tabloları02 Kasım 2023 Perşembe 08:39
  • Kardeşler arası kıyaslama çocukları nasıl etkiliyor?01 Kasım 2023 Çarşamba 16:49
  • Sonuç odaklı ve takvimli bir yöntemin geliştirilmesi aktarıldı01 Kasım 2023 Çarşamba 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti