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İsias Otel’in sahipleri ve yöneticileri tutuklandı

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İsias Otel’in sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
İsias Otel’in sahipleri ve yöneticileri tutuklandı

İsias Otel’in sahipleri ve yöneticileri tutuklandı.

Adıyaman’da depremde yıkılan İsias Otel’in sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt tutuklandı.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BRT’de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt mahkemece tutuklandı. Zanlılar, Siverek Cezaevi’ne nakledildi.

Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Depremde yıkılan İsias Otel’de KKTC‘li voleybolcuların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

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