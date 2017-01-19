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IŞİD, 2016’da topraklarının çeyreğini kaybetti

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IŞİD, 2016’da topraklarının çeyreğini kaybetti
IŞİD, 2016 yılında Suriye ve Irak'taki toprakların dörtte birini kaybetti.

IHS Markit analiz şirketinin açıkladığı verilere göre örgüt 18 bin kilometrekare toprak kaybederken elinde 60 bin kilometrekarelik bir bölge kaldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, IŞİD bir önceki sene elindeki toprağın yüzde 14'ünü kaybetmişti. Bu da 2016'da IŞİD'in gerilemesinin hızlandığını gösteriyor.

'RAKKA'NIN ELE GEÇİRİLMESİ DAHA ZOR'

Irak ordusunun başlattığı Musul operasyonunu aylar öncesinden tahmin eden IHS Markit, örgütün Suriye'deki merkezi olan Rakka'nın ele geçirilmesinin çok daha zor olacağını öngörüyor.

IHS Markit analistlerinden Columb Strack'a göre örgütün yaşadığı kayıplar bölgedeki hedeflerine büyük darbe vurdu. Strack, Musul'un 2017'nin ilk yarısında IŞİD'in elinden alınacağını düşüyor. Irak ordusu Musul'un ardından Kerkük ile Bağdat arasında yer alan ve örgütün Bağdat'a düzenlediği saldırıların merkezinde yer alan Hevice'ye odaklanacağını düşünüyor.

'KARA OPERASYONU DÜZENLENMELİ'

Araştırma şirketine göre Rakka'nın IŞİD'in elinden alınmasının zorlukları arasında siyasi ve askeri nedenler var: "Rakka IŞİD'in merkezini temsil ediyor ve burayı savaşmadan bırakmaları beklenmiyor. Kenti geri almak için muhtemelen büyük dış güçlerden birinin kara operasyonu düzenlemesi gerekecek."

 
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