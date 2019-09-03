IŞİD artık üye bulamıyor: İnekleri intihar bombacısı olarak kullanmaya başladı

IŞİD’in terör saldırılarında hayatı pahasına görev alacak genç üye bulamadığı ve inekleri intihar bombacısı olarak kullanmaya başladığı öne sürüldü.

Independent’in Rudaw’dan aktardığı habere göre geçen hafta Irak’ın Diyala eyaletinde askeri bir kontrol noktasına doğru ilerleyen ve patlayıcı kemerlerle donatılmış iki inek askerler tarafından açılan ateşle öldürüldü.

Bilindiği kadarıyla IŞİD daha önce gerçekleştirdiği hiçbir saldırıda hayvan kullanmamıştı.

Yerel yetkili Sadık Hüseyin “Bu IŞİD’in artık genç ve intihar bombacısı olmaya gönüllü kişileri bulamadığını gösteriyor. Onun yerine hayvanları kullanıyorlar” dedi.