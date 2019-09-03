  • BIST 98.826
  • Altın 284,655
  • Dolar 5,7456
  • Euro 6,2999
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

IŞİD artık üye bulamıyor: İnekleri intihar bombacısı olarak kullanmaya başladı

» »
IŞİD artık üye bulamıyor: İnekleri intihar bombacısı olarak kullanmaya başladı
IŞİD artık üye bulamıyor: İnekleri intihar bombacısı olarak kullanmaya başladı

IŞİD’in terör saldırılarında hayatı pahasına görev alacak genç üye bulamadığı ve inekleri intihar bombacısı olarak kullanmaya başladığı öne sürüldü.

Independent’in Rudaw’dan aktardığı habere göre geçen hafta Irak’ın Diyala eyaletinde askeri bir kontrol noktasına doğru ilerleyen ve patlayıcı kemerlerle donatılmış iki inek askerler tarafından açılan ateşle öldürüldü.

 

Bilindiği kadarıyla IŞİD daha önce gerçekleştirdiği hiçbir saldırıda hayvan kullanmamıştı.

Yerel yetkili Sadık Hüseyin “Bu IŞİD’in artık genç ve intihar bombacısı olmaya gönüllü kişileri bulamadığını gösteriyor. Onun yerine hayvanları kullanıyorlar” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Flaş Haber: TSK'ya İDLİB'de saldırı (VİDEO HABER)28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:08
  • Suudi Arabistan tarihi değiştirdi: Osmanlı İmparatorluğu 5. sınıf kitaplarından çıkarıldı28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:32
  • Netanyahu İran saldırılarına karşı destek istedi27 Ağustos 2019 Salı 15:55
  • Reuters ve AFP: YPG Suriye'nin Türkiye ile sınırından çekilmeye başladı27 Ağustos 2019 Salı 15:54
  • Trump: İran'da rejim değişikliği istemiyoruz26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:55
  • Putin'den Erdoğan'a İdlib mesajı26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:55
  • Hizbullah: Lübnan'da İsrail'e ait iki İHA düştü25 Ağustos 2019 Pazar 14:15
  • Gözlemevi: Suriye ordusu Türk gözlem noktasının çevresini kuşattı23 Ağustos 2019 Cuma 12:55
  • İzdiham yaşandı, beş kişi öldü ama konser iptal edilmedi23 Ağustos 2019 Cuma 10:41
  • İran kendi ürettiği hava savunma sistemini tanıttı22 Ağustos 2019 Perşembe 17:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti