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IŞİD koronavirüs salgınından yararlanmaya çalışıyor

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IŞİD koronavirüs salgınından yararlanmaya çalışıyor
IŞİD koronavirüs salgınından yararlanmaya çalışıyor

Dünyada büyük bir kaosa neden olan koronavirüs salgınından faydalanmaya çalışan IŞİD, örgüt üyelerinden bu durumu bir fırsat olarak görmelerini istiyor.

Dünya haftalardır COVID-19 ile mücadele ederken IŞİD de bu hastalığın neden olduğu kaostan faydalanmaya çalışıyor.

Örgüt, geçen hafta yayımladığı bültende, koronavirüs salgınını "haçlı uluslarına" karşı kutsal biçimde yoğurulmuş bir "zulüm" olarak tanımladı.

Salgının yarattığı korkunun, hastalığından kendisinden daha büyük bir etki yarattığını belirten IŞİD, Batı dünyasının "büyük bir ekonomik felaketin kıyısında olduğunu" iddia etti.

İngiliz araştırmacı Eymen Cevad el Tamimi tarafından aktarılan IŞİD bülteninde, "Allah'tan onların acısını artırmasını ve tüm inananları bundan korumasını diliyoruz" denildi.

Koronavirüs salgını, IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'de verilen uluslararası askeri mücadeleyi de sekteye uğratıyor.

New York merkezli düşünce kuruluşu Soufan Center'dan araştırmacı Colin P. Clarke, "Koronavirüs salgını kaçınılmaz olarak IŞİD'le mücadeleye yönelik dikkat ve kaynakların kaymasına yol açacak" dedi.

Ancak salgından IŞİD'lilerin de zarar görebileceğini hatırlatan Clarke, "Tabii ki militanlar da bu virüsten azade değil. Yanlış tibbi bilgilere bel bağlıyor olmaları muhtemel. Bu durumda da virüsten kolaylıkla savaşçı kaybetmeleri mümkün" diye ekledi.

Hapisteki IŞİD'liler için çağrı

IŞİD, Mart ayı ortalarında koronavirüsle ilgili yayımladığı bir bildiride, örgüt üyelerini salgından etkilenmiş olan bölgelere gitmemeleri için uyarmıştı. Cihat için savaşmanın bu hastalıktan koruyacağını öne süren örgüt, mensuplarını hapisteki IŞİD'lilerin ve ailelerinin kaçırılması için harekete geçmeye çağırmıştı.

Örgüt, hapiste "hastalık tehdidi altındaki" IŞİD'lilerin kaçırılması için fırsattan istifade edilmesi gerektiğini belirtti.

İngiliz araştırmacı El Tamimi, örgütün stratejisini, "IŞİD bu salgını, bir fırsat olarak görüyor. Yarattığı tüm bu kaostan faydalanmak istiyor" sözleriyle yorumladı.

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