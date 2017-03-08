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'IŞİD lideri Bağdadi Musul'u terk etti' iddiası

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'IŞİD lideri Bağdadi Musul'u terk etti' iddiası
Reuters haber ajansına konuşan ABD'li ve Iraklı yetkililer, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin çatışmaların yoğunlaştığı Musul'u terk ederek çöldeki IŞİD sempatizanı köylerde siviller arasında saklanmaya gittiğini öne sürdü.

2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde kendini tüm Müslümanların koruyucusu olarak 'halife' ilan eden IŞİD liderinin nerede olduğunu doğrulamak imkansız.

Ancak Reuters ajansının haberine göre, ABD ve Irak istihbarat kaynakları, örgütün lider kadrosunda iletişim olmayışının ve Musul'da toprak kaybının Bağdadi'nin kenti terk ettiğine işaret ettiğini kaydediyor.

Kaynaklar, Bağdadi'nin bulunması zor bir hedef olduğunu, bazen 24 saat içinde olmak üzere sık sık yer değiştirdiğini belirtiyorlar.

Kaynakların Bağdadi'nin izini sürme çabalarından çıkardıkları sonuçlara göre, Bağdadi çatışmaların yaşandığı kentlerdeki askeri kışlalarda bulunmak yerine, çöldeki köylerde örgüte sempati duyan siviller arasında saklanıyor.

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