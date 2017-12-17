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"IŞİD lideri Bağdadi Suriye’de yakalandı"

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"IŞİD lideri Bağdadi Suriye’de yakalandı"
IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ABD’li askerler tarafından yakalandığı ve şu anda ABD’nin Suriye’deki askeri üslerinden birinde tutulduğu ileri sürüldü.

Yeni Şafak gazetesinin Suriyeli bir kaynağın demecine dayandırdığı haberinde, Bağdadi’nin Irak’ta yakalandığını ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Rasüleyn kentindeki Amerikan üssüne getirildiğini, ardından Haseke kentinin yakınlarında bir karakola aktarıldığını yazdı.

Kaynağın verdiği bilgiye göre IŞİD lideri Bağdadi ile birlikte, biri Irak vatandaşı, örgütün 7 komutanı ele geçirildi.

Kasım ayında da Hizbullah'a yakın bir haber kaynağı, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin, Suriye'nin Ebu Kemal bölgesindeki operasyonlar sırasında kasabada olduğunu ileri sürmüştü. Haberde Bağdadi'nin Suriye güçlerinin kasabadaki operasyonu sırasında bölgede olduğu yönünde haber alındığı belirtilmiş, ancak IŞİD liderinin ele geçirilip geçirilmediğiyle ilgili bir bilgi yer almamıştı.

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