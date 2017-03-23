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IŞİD, Londra saldırısını üstlendi

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IŞİD, Londra saldırısını üstlendi
IŞİD, 4 kişin ölüp 29 kişinin yaralandığı Londra saldırısını üstlendi.

IŞİD'in yayın organı 'Amaq haber ajansı' üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı 'halifeliğin bir askerinin' düzenlediğini i

MAY: SALDIRGAN İNGİLTERE DOĞUMLU

İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırganın İngiltere doğumlu olduğunu ve istihbarat servislerinde kaydı bulunduğunu ifade etmişti.

Dün yaşanan olayda saldırgan, Westminster köprüsünde aracıyla insanları ezmiş, bir polisi de bıçaklamıştı. Olayda polis memuru ve saldırgan dahil toplam 4 kişi ölmüş, 29 kişi yaralanmıştı.

fade etti.

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