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IŞİD militanları doktor kıyafetiyle Afganistan'da hastaneye saldırdı

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IŞİD militanları doktor kıyafetiyle Afganistan'da hastaneye saldırdı
Afganistan'da doktor kıyafeti giyen kişiler başkentteki en büyük askeri hastaneye saldırdı. Saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti. Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırıyı üstlendi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, hastanede silahlı çatışma çıktığını açıkladı.

Çoğunluğu hastane çalışanı 50 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Saldırı yerel saatle sabah 09:00'da bir militanın 400 yataklı Serdar Davud Hastanesi'nin güney kapısında intihar saldırısıyla başladı. Bu kapı, ABD Büyükelçiliği yakınlarında bulunuyor.

İntihar saldırısının ardından üç militan hastane yerleşkesine girdi. Saldırganların hastanenin ikinci ve üçüncü katlarına silahlar ve el bombalarıyla çıkarak, etrafa ateş açtıkları belirtiliyor.

Afgan komandoların hastanenin çatısına indikleri ve militanlarla çatıştıkları açıklandı.

Bir Savunma Bakanlığı sözcüsü, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü, diğerlerinin merdiven altları ve tuvaletlerde saklandığını söyledi. Sözcü, bir askerin hayatını kaybettiğini ve üçünün yaralandığını duyurdu.

Hastaların acil çıkış kapıları aracılığıyla tahliye edildiği kaydediliyor.

Dışarı çıkmayı başaran bir hastane çalışanı gördüğü saldırganın "beyaz önlük giydiğini ve kalaşnikofla korumalar, doktorlar ve hastalar da dahil olmak üzere insanların üzerine ateş açtığını" söyledi.

Bir hastane çalışanı sosyal paylaşım sitesi Facebook'a "Saldırganlar hastanede. Bizim için dua edin" yazdı.

'Tüm insani değerler çiğnendi'

Devlet Başkanı Eşref Gani, saldırının "tüm insani değerleri çiğnediğini" söyledi:

"Bütün dinlerde, bir hastane dokunulmaz bir bölge olarak görülür ve ona saldırmak tüm Afganistan'a saldırmak anlamına gelir" diyor.

Yerel medya, Taliban örgütünün saldırıyı üstlenmeyi reddettiğini söylüyor.

Hastane yerleşkesinde 2 patlama sesinin daha duyulduğu kaydediliyor. Savunma bakanlığı, bu saldırıların hastanenin park alanında bomba yüklü araçla yapıldığını belirtti.

NATO liderliğindeki Kararlı Destek misyonu, Afgan güvenlik güçlerine destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

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