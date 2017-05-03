IŞİD mülteci kampına saldırdı: 37 ölü

Terör örgütü IŞİD’in, Suriye-Irak sınırı Haseke bölgesindeki mülteci kampına düzenlediği intihar saldırısında 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Terör örgütü IŞİD, Suriye-Irak sınırındaki Haseke bölgesindeki mülteci kampına intihar saldırıları düzenledi, 37 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında bölgede ağır çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden, Rami Abdül Rahman yaptığı açıklamada, “Haseke’de Iraklı mülteciler ve yerinden edilmiş Suriyelilerin yaşadığı kampın içinde ve dışında en az beş intihar bombacısı kendilerini patlattı” dedi.