IŞİD, Tabka Barajı'nı patlatırsa yüzlerce köy sular altında kalabilir'

Başlangıç noktaları Türkiye'de bulunan, Cerablus üzerinden Suriye topraklarına akan Fırat Nehri'nin geçiş noktaları arasında, IŞİD'in başkent kabul ettiği Rakka şehri de bulunuyor.
IŞİD'in kontrolü altındaki Rakka bölgesinde yaşayan Suriyeli köylüler, örgütün Tabka Barajı'nı imha ederek yaşam alanlarını sular altında bırakmasından endişe ettiklerini dile getiriyor. AFP'nin konuştuğu köylülerden 67 yaşındaki Ebu Hüseyin, "Eğer IŞİD Tabka Barajı'nı havaya uçuracağına dair tehditlerini hayata geçirirse, nehrin güneyinde bulunan tüm köyler sular altında kalabilir" ifadelerinde bulundu.
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