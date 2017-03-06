IŞİD, Tabka Barajı'nı patlatırsa yüzlerce köy sular altında kalabilir'

Başlangıç noktaları Türkiye'de bulunan, Cerablus üzerinden Suriye topraklarına akan Fırat Nehri'nin geçiş noktaları arasında, IŞİD'in başkent kabul ettiği Rakka şehri de bulunuyor.

IŞİD'in kontrolü altındaki Rakka bölgesinde yaşayan Suriyeli köylüler, örgütün Tabka Barajı'nı imha ederek yaşam alanlarını sular altında bırakmasından endişe ettiklerini dile getiriyor. AFP'nin konuştuğu köylülerden 67 yaşındaki Ebu Hüseyin, "Eğer IŞİD Tabka Barajı'nı havaya uçuracağına dair tehditlerini hayata geçirirse, nehrin güneyinde bulunan tüm köyler sular altında kalabilir" ifadelerinde bulundu.

​Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından kısa bir süre önce IŞİD'den kurtarılan ve baraja 10 kilometre uzaklıkta bulunan Tuveyhina köyü sakini Ebu Hüseyin, 'yüzlerce köy ve tarlanın' sular altında kalma riskiyle karşı karşıya olunduğunu vurguluyor.

'SUSUZLUK VE KITLIĞA DA NEDEN OLUR'

Bölgedeki bir diğer köy olan bir Hamad'da yaşayan 58 yaşındaki Rahil Hasan Mahmud, "IŞİD'in Tabka Barajı'nı patlatmayı planladığını duyuyoruz. Eğer bu gerçekleşirse, Rakka ve Deyr ez Zor'un büyük bir kısmının boğulacağı, diğer kısmının ise susuzluk ve kıtlıktan dolayı öleceği anlamına gelir" sözlerinde bulundu.

SU SEVİYELERİNDE 10 METRELİK ARTIŞ

Rakka bölgesinde Fırat Nehri'ndeki su seviyelerinde ciddi bir artış yaşandığı belirlenmişti. Birleşmiş Milletler İnsani Koordinasyon Ajansı (OCHA) Ocak ayından bu yana Fırat Nehri'nin bölgedeki su seviyesinin yaklaşık 10 mete yükseldiğini açıklamıştı. BM yetkilileri, barajın hasar görmesi ve sularının serbest bırakılması durumunda bölgenin tamamının felaket boyutlarında sonuçlarla karşı karşıya olabileceğini kaydetmişti.

SDG yetkilileri de bölgedeki çatışmaların uzun süre devam etmesi durumunda baraj üzerinde önemli hasarların oluşabileceği konusunda uyarıyor.

Sovyetler Birliği yardımıyla 1973 yılında kurulan ve Suriye'nin en büyük barajı olma özelliği taşıyan Tabka Barajı bölgesinin nüfusu, 2011'de başlayan çatışmalardan önce 40 bin civarındaydı. Barajın güneyindeki Tevra şehrinde ise 20 bin kişinin yaşadığı biliniyordu.