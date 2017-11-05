IŞİD'den tamamen geri alınan Deyr ez Zor’da saldırı: En az 100 ölü

Suriye’nin doğusunda IŞİD’den önceki gün geri alınan Deyr ez Zor şehrindeki bir sığınmacı kampında bomba yüklü bir aracın infilak etmesi nedeniyle en az 100 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonuna göre Deyr ez Zor’daki bir göçmen kampında en az 100 kişinin ölmesine yol açtığı tahmin edilen saldırıda ölen ya da yaralananların net sayısı bilinmiyor fakat kurbanların çoğu kadın ve çocuklar.

Öte yandan bombalı saldırıyı üstlenen bir grup henüz olmadı. Suriye hükümeti cuma günü Deyz ez Zor’da IŞİD’e karşı zafer ilan etmişti.

​Fırat Nehri’nin batı kıyısında yer alan ve bir petrol üretim merkezi olması nedeniyle ülkenin doğu kesimlerindeki en önemli kent olan Deyr ez Zor’un denetimini kaybetmesi, IŞİD için büyük bir darbe olmuştu. Zira kentin denetimini yitirmesiyle IŞİD’in Suriye’de kontrol ettiği büyük kent kalmamıştı.