  • BIST 103.304
  • Altın 228,023
  • Dolar 5,4567
  • Euro 6,1802
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

IŞİD'den, teslim olan üyelerine bombalı saldırı

» »
IŞİD Suriye'de direniş gösterdiği son bölge olan Baguz'da teslim olan üyelerinin ve ailelerinin toplandığı bölgeye intihar saldırısı düzenledi, altı kişi hayatını kaybetti.
IŞİD'den, teslim olan üyelerine bombalı saldırı

Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonların sürdüğü Baguz'da teslim olan IŞİD üyelerinin ve ailelerinin toplandığı noktaya intihar saldırısı düzenlendi.

DW Türkçe'nin haberine göre operasyonu yürüten ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yapılan açıklamada saldırıda altı kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı. Verilen bilgile göre SDG'nin denetiminde toplanma noktasına getirilen kalabalığı hedef alan üç saldırgan üzerlerindeki patlayıcıları ateşledi. Saldırıda üç SDG milisi de yaralandı.

Ülkenin doğusundaki İdlib vilayetine bağlı Baguz, IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim yeri. Eylül ayından beri Baguz'u kuşatma altında tutan SDG, sivillerin çoğunluğunun tahliye edilmesinin ardından geçen Pazar bölgeye kapsamlı bir harekat başlatmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esad: Savaş yeni bir boyut kazandı, artık ekonomik ablukayla yürütülüyor10 Mart 2019 Pazar 20:18
  • Hulusi Akar: İdlib'de Rusya ve Türkiye'nin devriyeleri başlıyor08 Mart 2019 Cuma 14:03
  • İranlı 7 yaşındaki çocuk futbol yeteneğiyle viral oldu (Video)05 Mart 2019 Salı 14:17
  • Şamima Begüm'ün IŞİD üyesi eşi: Bebeğimizi de alıp benimle Hollanda'ya dönmesini istiyorum04 Mart 2019 Pazartesi 09:54
  • New York Times: ABD, Suudi Arabistan'a nükleer reaktör satacak03 Mart 2019 Pazar 16:27
  • Çavuşoğlu: İran'ı köşeye sıkıştırmak çok tehlikeli03 Mart 2019 Pazar 16:26
  • Rusya: Türkiye, İdlib mutabakatını tamamen uygulamadı03 Mart 2019 Pazar 16:25
  • ABD'nin başına 1 milyon dolar ödül koyduğu Hamza Bin Ladin kimdir?02 Mart 2019 Cumartesi 14:17
  • Trump'tan IŞİD'e karşı "yüzde 100" zafer açıklaması01 Mart 2019 Cuma 10:30
  • Melbourne’de 10 Çocuk Otomobillerden Kurtarıldı28 Şubat 2019 Perşembe 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti