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IŞİD’e büyük darbe

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IŞİD’e büyük darbe
Terör örgütü IŞİD'in, Ebu Bekir el-Bağdadi'nin 'hilafet' ettiği günden bu yana gelirlerinin yüzde 80 oranında azaldığı açıklandı.

Dünyanın belli başlı endüstrileri için bilgi, analiz ve çözümler sunan İngiliz şirketi IHS Markit’in son hazırladığı rapora göre terör örgütü IŞİD gelirlerinde yüzde 80 oranında düşüşün yanı sıra, Irak ve Suriye´de kontrolü altındaki toprakların da yüzde 60’ını kaybetmiş bulunuyor.

Terör örgütününün 2015 yılı Ocak ayında kontrolü altındaki toprakların büyüklüğü 90.800 metre kare iken, bu alan Haziran 2017 de 36.200 metre kareye gerilemiş bulunuyor. Raporu değerlendiren IHS Markit’in Ortadoğu analistlerinden Columb Strack “IŞİD’in yükselişi ve düşüşü hızlı enflasyon ve bunu takip eden sürekli gerileme gibi karakterize edilebilir. ‘Hilafet’in ilan edilmesinden üç yıl sonra grubun yönetim projesinin başarısız olduğu açıktır” değerlendirmesinde bulundu.

Rapora göre IŞİD’in küçülmesi ile birlikte örgütün aylık gelirleri de 2015´in ikinci çeyreğinde 81 milyon dolar iken, yüzde 80’lik bir azalma ile 2017 ikinci çeyreğinde 16 milyon dolara gerilemiş bulunuyor.

 

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