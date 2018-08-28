'IŞİD'e 'cihatçı' olarak sızdı, 48 saldırı önledi'

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, geçen yıl ocak ayında örgüt tarafından infaz edildiği düşünülen El Sudani'nin, kimliği ortaya çıkana kadar IŞİD'in başkent Bağdat ve çevresinde düzenlemeye çalıştığı çok sayıda büyük terör saldırısını engellediği düşünülüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre El Sudani örgütte, bombalı araçları saldırı noktasına bırakma görevini üstlenmişti. İddiaya göre Sudani, örgüt üyelerinden teslim aldığı bomba yüklü araçları, bomba imha ekiplerine götürüyor, ardından hedeflenen bölgede sahte bombalarla saldırı düzenlenmiş görüntüsü veriyordu.

'SAHTE BOMBA YERLEŞTİRDİ'

2016'da Bağdat'ın El Hurriye semtindeki pazarı hedef alan bombalı araç saldırısının gerçekte hiç yaşanmadığı, bunun yerine bölgede sahte bir bomba patlatıldığı, bir grup figüranın da ölü ve yaralı taklidi yaptığı iddia edildi. Polisin olay yerinde çekilen güvenlik kamerası görüntülerini servis ettiği, IŞİD'e bağlı Amaq haber ajansının da saldırıyı örgütün üstlendiğini duyurduğu belirtiliyor.

El Sudani'nin yöneticisi Ebu Ali el Basri, Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, "DEAŞ ondan şüphelenmeye başladığında aracına bir dinleyici yerleştirdi. Örgüt liderleri, (El Sudani'nin) bizimle yaptığı konuşmaları duyunca da infaz emrini verdi" dedi.

Ekip arkadaşları, yüzbaşının Ağustos 2017'de DEAŞ tarafından yayınlanan infaz videosunda görülen 4 kişiden birisi olduğunu düşünüyor, ancak bugüne kadar El Sudani'nin cesedine ulaşılamamış.