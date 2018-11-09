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IŞİD’e katılmak isterken yakalanan Karaulova, hapiste iki yüksek öğrenim görüyor

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IŞİD’e katılmak için evinden kaçtıktan sonra Türkiye’de yakalanan eski Moskova Devlet Üniversitesi öğrencisi Varvara Karaulova’nın avukatı Sergey Badamşin, müvekkilinin hapiste iki alanda yüksek öğrenim gördüğünü, makaleler ve kitaplar yazdığını söyledi.
IŞİD’e katılmak isterken yakalanan Karaulova, hapiste iki yüksek öğrenim görüyor

Eski Moskova Devlet Üniversitesi öğrencisi Varvara Karaulova, IŞİD'e katılmak isterken geldiği Türkiye'de yakalanarak sınırdışı edilmiş ve 4.5 hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sputnik'e konuşan Karaulova'nın avukatı Sergey Badamşin, müvekkilinin hukuk ve işletme bölümünde 3. sınıfta olduğunu söyledi.

Badamşin, "Aynı anda iki alanda öğrenim görüyor. Bir gazetenin redaktörlüğünü yapıyor. Makale, kitap yazıyor. 30 Ekim'de edebiyat gecesi yaptılar. Bu gece için senaryo yazdı. Ayrıca çalışıyor" dedi.

Badamşin, Karaulova'nın kendisine gönderilen kitapları hapishane kütüphanesine bağışladığını, diğer mahkumlara kitap tavsiyeleri verdiğini belirtti. Badamşin'e göre, mahkumlar bu sayede sıklıkla kütüphaneye gidip gelmeye başladı.

Karaulova nisan ayında Vologda'daki bir hapishaneye sevk edilmişti. Rusya İnsan Hakları Ombudsman'ı Tatyana Moskalkova onu ziyaret etmişti. Moskalkova'ya göre, Karaulova militanların konusunda kadınlara yönelik bir uyarı yazısı kaleme almak istediğini belirtmişti.

Moskova Devlet Üniversitesi'nde felsefe okuyan 19 yaşındaki Varvara Karaulova, 27 Mayıs 2015'te üniversiteye gitmek için evden ayrılmış ve bir daha dönmemişti. IŞİD'e katılmak istediğinden şüphe edilen genç kız, Kilis'te yakalamış ve sınırdışı edilmişti. Genç kız 2016 yılında ise 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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