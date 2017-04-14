IŞİD’e katılmak isteyen 18’den fazla potansiyel terörist saptandı

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon, Rum tarafında, IŞİD’e katılmak maksadıyla Suriye’ye gitmek isteyen 18’den fazla potansiyel terörist saptadıklarını açıkladı.

Alihtia’nın haberine göre, Rum tarafında 2015’te saptanan potansiyel teröristlerin Batı ülkelerinden ve Avrupa pasaportu hamili kişiler olduğunu açıklayan Zinon, bu kişilerin hedefinin Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçip Türkiye’ye gitmek ve oradan da Suriye’ye ulaşarak IŞİD’e katılmak olduğunu söyledi.

Zinon, hem Türkiye’nin bu tür faaliyetlere geçmişe oranla daha katı ve müsamahasız olmasından hem de Güney Kıbrıs’ın bunlara imkan sağlamamasından dolayı Güney Kıbrıs-KKTC-Türkiye-Suriye güzergahının daha sonra (2015’ten sonra) durmuş göründüğünü söyledi.

Haravgi, haberi “18 Şüpheli Teröristi Geri Gönderdik” başlığıyla aktardı.

AVRUPA İLAÇ ÖRGÜTÜ’NÜN YENİ MERKEZİ OLMA TALEBİ

Gazeteye göre Zinon, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) açıklamasında, Breksit diye anılan (Birleşik Krallığın AB’den ayrılması) lehinde sonuçlanan referandum sonrasında Güney Kıbrıs’ın, merkezi Londra’da bulunan Avrupa İlaç Örgütü’nün yeni merkezi olmaya resmen talip olduğunu da söyledi.

BÜYÜKELÇİLİKLER

Güney Kıbrıs’ın 2013’te yaşadığı ekonomik kriz dolayısıyla bazı büyükelçiliklerini kapattığını ancak şu anda yavaş yavaş, gerek gördükleri noktalarda büyükelçilikler açmaya başladıklarına işaret etti. Zinon büyükelçilik açmalarını istemeyen Suudi Arabistan’ı örnek gösterdi ve bu ülke kabul ettiği anda fırsatı kaçırmayıp büyükelçilik açtıklarını anlattı. Zinon, geçen yıl Ottava’da (Kanada) büyükelçilik açtıklarını, şimdi de Prag’da açacaklarını açıkladı.