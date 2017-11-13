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‘IŞİD'in elinde kent veya kasaba kalmadı, örgüt yakında Irak'tan silinecek'

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‘IŞİD'in elinde kent veya kasaba kalmadı, örgüt yakında Irak'tan silinecek'
Son olarak Rawa kasabasının da IŞİD'den kurtarılmasının ardından konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Tahir Ebu Ali ise, Irak'ta IŞİD'in elinde kent veya kasaba kalmadığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Tahir Ebu Ali, Rawa kasabasının alınmasıyla IŞİD'in artık Irak'ta hiç bir kent ve kasabayı kontrol etmediğine işaret ederek "Geriye kalan tüm IŞİD militanları kırsal alanlarda saklanıyor; o bölgelere yönelik operasyonlar da hızla sürüyor" dedi.

2016'ya kadar Irak'ın önemli bir bölümünün kontrolünü elinde tutan IŞİD, Irak'ta bitme noktasına geldi. Irak askeri kaynakları "Irak IŞİD'den temizlenmek üzere. Bir sene içerisinde Irak'ın en büyük ikinci kenti olan Musul başta olmak üzere Havice, Anbar, Telafer ve Rawa'yı IŞİD'den temizleyen Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, şimdi kırsal alanlarda saklanan IŞİD militanlarını yakalamak için operasyonlar yapıyor. IŞİD'in kırsal alanlardan da temizlenmesiyle örgüt artık Irak'ta silinmiş olacak" bilgisini paylaştı.

‘KIRSALDA SAKLANAN ÖRGÜTE YÖNELİK OPERASYONLAR BİRKAÇ GÜNE TAMAMLANIR'

Ali "Haşdi Şabi olarak Irak ordusu ile birkaç gün önce Rawa kasabasını IŞİD terör örgütünden temizledik. Bu kasabanın alınmasıyla IŞİD'in elinde Irak sınırları içerisinde herhangi bir kent ve kasaba kalmamış oldu. Örgüt başta Musul, Havice, Rawa ve El Kaim'e bağlı kırsal bölgelerde saklanıyor. Haşdi Şabi ve Irak ordusu şimdi kırsal alanda örgüte yönelik operasyonlar düzenliyor. Örgüt, birkaç güne kadar kırsal alanda da bitecek."

IŞİD'in Irak'ta bitme noktasına gelmesinin büyük bedeller sonucunda olduğuna dikkat çeken Ali, "Dört yıldır aralık bir şekilde IŞİD'e karşı savaşıyoruz. Çok sayıda savaşçımız hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralanan oldu. IŞİD ile savaşta ilk etaplarda çok kayıp veriyorduk ancak daha sonra savaş taktikleri uygulayarak az kayıp verir olduk. IŞİD ile mücadelemiz çok zahmetli geçti. Irak ordusunun giremediği yerlere biz girdik. Çoğu yerde ise IŞİD'e karşı Irak ordusu ile ortaklaşa operasyonlar gerçekleştirdik. Irak'ta hala terör vardır. Irak'taki IŞİD varlığı ve terör bittiğinde ya Haşdi Şabi olarak kalacağız ya da Irak ordusuna katılacağız" ifadelerini kullandı. 

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