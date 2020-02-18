IŞİD'in infazcısı Bursa'da yakalandı: Doğal gaz servisinde çalışıyormuş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.
Suriye’nin Deyr ez Zor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde IŞİD yöneticisi olarak faaliyet gösteren “Abu Taki Alshamy” kod adlı Y.A.A.’nın, Bursa’nın İnegöl ilçesinde olduğu bilgisi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenledi.
Doğalgaz tesisatçılığı yapan IŞİD üyesinin, bir inşaatta yakalanmadan önce İnegöl'de normal hayatını sürdürdüğü öğrenildi
Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Y.A.A.’nın, IŞİD’in daha önce yayınlanan videolarında esirlerin infaz edilmesi görüntülerinde yer aldığı belirtildi.
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