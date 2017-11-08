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IŞİD'in Irak ve Suriye'deki son toprakları: 'Fırat Vilayeti'

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IŞİD'in Irak ve Suriye'deki son toprakları: 'Fırat Vilayeti'
IŞİD, 'Fırat Vilayeti' olarak tanımladığı Irak ve Suriye sınırındaki topraklarının tamamını kaybetmek üzere.

'Fırat Vilayeti', Irak'ın batısında Anbar vilayetindeki sınır kasabaları El Kaym, Rawa ve Anah ile, Suriye'nin doğusunda Deyr ez Zor vilayetini kapsayan bölge için kullanılan bir ifade.

Irak ordusu 3 Kasım'da El Kaym'ı IŞİD'den geri aldıklarını duyurdu. Suriye hükümetine bağlı birlikler de doğuda Deyr ez Zor'un kontrolünü yeniden ele geçirerek sınır kasabası Elbu Kemal'e yaklaşmış oldu.

Irak'da Rawa ve Suriye'de Elbu Kemal hala IŞİD'in kontrolünde ancak bu da çok uzun sürecek gibi görünmüyor.

'Fırat Vilayeti', IŞİD'in sınırları topraklara sahip olması açısından stratejik ve sembolik öneme sahip.

'Sınırları delmek'

Fırat Nehri boyunca uzanan kasabaların bir kısmını içeren bu bölge stratejik öneminin yanı sıra, IŞİD militanlarının, silahların ve malzemelerin geçişi açısından da sembolik önemde.

'Fırat Vilayeti' adlı bölge, IŞİD tarafından 2014 yazında ilan edildi. Amaçları, Sykes-Picot sınırlarını delip Arapları birleştirmekti.

IŞİD, Haziran ayında yayınladığı 'Tek Millet' adlı en çok izlenen videoları dahil birçok alanda bu bölgeyi propagandasının bir parçası olarak kullandı.

Videoda 'Sykes-Picot sınırlarını delmek' sloganı öne çıkıyor ve Irak ile Suriye arasında vizesiz, vergisiz serbest dolaşımı ve malzeme geçişi teşvik ediliyordu.

Videoda ayrıca IŞİD'in sözcülerinden Ebu Muhammed el Adnani ve Gürcü komutanları Ömer el Şişhani'nin 2014'de sınırda levhaları yıktıkları sembolik görüntüler de vardı. Her iki militan da bu görüntülerin yayınlanmasından iki yıl sonra öldürüldü.

IŞİD'in 'Fırat Vilayeti' üzerine yaptığı propaganda birçoğu Batı'dan ama çoğunlukla da Orta Asya'dan çok sayıda yabancı savaşçıyı örgüte çekti.

Örgütün 4 Ekim'de yayınladığı en son videoda da 15 Özbek, bir Dağıstanlı, iki Uygur militan görülüyordu.

Geriye ne kaldı?

'Fırat Vilayeti'nden geriye kalanlar IŞİD'in Suriye ve Irak'taki son toprakları. Ama az sayıda örgüt militanı her iki ülkenin farklı bölgelerinde aktif savaşa devam ediyor.

Irak ordusu bölgeye Eylül ayında müdahale etmeye başladı.

Anah kasabası 21 Eylül'de yeniden Irak kontrolüne geçti, sınır kasabası El Kaym da 3 Kasım'da IŞİD'den geri alındı. Ordu, Irak tarafında IŞİD'in kontrolünde kalan Rawa'yı kuşattı, müdahaleye hazırlanıyor.

Sınırında diğer tarafındaki Elbu Kemal de şimdilik IŞİD'in kontrolünde.

Suriye hükümetine bağlı birlikler, Elbu Kemal'in yakınlarındaki Deyr ez Zor vilayetinde IŞİD'e karşı ciddi kazanımlar sağladı ve 3 Kasım'da kasaba yeniden tamamen Suriye yönetiminin kontrolüne geçti.

Suriye ordusu, Elbu Kemal'e ulaşma ve sınırlarının kontrolünü sağlama amacıyla Deyr ez Zor'ın dış mahallelerinde ilerlemeye devam ediyor.

IŞİD, Irak'taki kalelerinden Musul'u, Suriye'de de Rakka'yı kaybetmesiyle Elbu Kemal'i elinde tutmak için güçlü bir mücadele mi verecek, yoksa kaybedilmiş topraklarından biri olarak görüp operasyonlarını bir sonraki aşamaya taşıyıp gerilla taktiklerine mi dönecek sorusunun yanıtı ise şimdilik belirsiz.

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