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IŞİD'in müftüsü Musul'da yakalandı

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Musul'da düzenlenen operasyonda IŞİD'ın sözde müftüsü Ebu Abdulbari yakalandı. Ebu Abdulbari kod adlı Şifa en Numa'nın, Hazreti Yunus Camisi'nin yıkılması için 25 Temmuz 2014'te fetva çıkardığı belirtildi.
IŞİD'in müftüsü Musul'da yakalandı

Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Güvenlik Medya Ağı’nın yaptığı yazılı açıklamada, Musul’daki polis güçlerince düzenlenen operasyonda IŞİD’ın sözde müftüsü Ebu Abdulbari kod adlı Şifa en Numa’nın kentin doğu yakasındaki Mansur Mahallesi’nde yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, Abdulbari’nin IŞİD’ın kenti elinde tuttuğu 2014-2017 yıllarında örgütün önde gelen isimleri arasında yer aldığı, örgüte biat etmeyen din adamlarının idam edilmesi ve Musul’daki Hazreti Yunus Camisi’nin yıkılması için 25 Temmuz 2014’te fetva çıkardığı kaydedildi.

IŞİD, Haziran 2014’te Musul başta olmak üzere, Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, bir dizi operasyon neticesinde, Aralık 2017’de IŞİD’ın işgalindeki tüm bölgeleri geri almıştı.

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