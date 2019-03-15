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İŞİD'in son kalesi düştü! 1300 kişi teslim oldu

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Bağuz'da 1300 kişi daha teslim oldu
İŞİD'in son kalesi düştü! 1300 kişi teslim oldu

 Suriye Demokratik Güçleri'nin Pazar gününden bu yana IŞİD'in elindeki son yerleşim yeri olan Bağuz'da sürdürdüğü harekâtta bugün de 1300 kişi teslim oldu. Teslim olanlar arasında IŞİD'liler ve aileleri bulunuyor.

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), IŞİD'in kontrolündeki son yerleşim yeri olan Bağuz'da Pazar gününden bu yana sürdürdükleri harekâtta bugün de 1300 kişi teslim oldu.

ABD destekli ve çoğunluğu YPG unsurlarından oluşan SDG'nin komutanlarından Mustafa Bali Twitter üzerinden bir açıklama yaparak sabah saatlerinden itibaren birçok IŞİD'linin ve ailelerinin teslim olduğunu belirtti.

Ajansların Bağuz'dan geçtiği haberlere göre teslim olan birçok erkeğin yaralı olduğu ve koltuk değneği yardımıyla topallayarak yürüdüğü gözlemlendi.

ABD'nin hava desteği verdiği ve SDG'nin topçu atışı ile yerleşimi vurduğu harekâta kısa bir ara verildiği sırada IŞİD'liler ve aileleri teslim olmak üzere ortaya çıktı. SDG ayrıca Pazar gününden bu yana 112 IŞİD'linin öldürüldüğünü açıkladı.

"Bağdadi muhtemelen Irak'ta"

IŞİD'le mücadele için oluşturulan koalisyon güçlerinin başını çeken ABD'nin Savunma Bakanlığı'ndan Reuters'a konuşan bir yetkili, Bağuz'da üst düzey bir IŞİD komutanının olduğunu düşünmediklerini söyledi.

Yetkili ayrıca IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yaşadığını tahmin ettiklerini ve muhtemelen Irak'ta bir yerde saklandığını belirtti.

Tahliye edilenler kamplara gönderiliyor

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre son iki haftada 20 binden fazla kişi SDG birliklerine teslim oldu.

Bağuz harekâtı son haftalarda yerleşimden tahliye edilen yüksek sayıdaki kişi nedeniyle birkaç kere ertelenmişti.

Son aylarda IŞİD'in kontrol ettiği bölgelerden on binlerce insan ayrılırken, Bağuz'u terk edenler yerleşimin kuzeydoğusundaki El Hol kampına sevk ediliyor.

Birleşmiş Milletler kampın yaklaşık 67 bin kişiye ev sahipliği yaptığını ve bu kişilerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtiyor. Kamptaki yardım görevlilerinin ifadelerine göre çadır, yiyeeck ve ilaç sıkıntısı çekilirken, hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor. 

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