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IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği büyük kent kalmadı

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IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği büyük kent kalmadı
Suriye ordusu, ülkenin doğusundaki en büyük kent olan Deyrezzor'u IŞİD'den tamamen geri aldığını duyurdu.

Bir ordu sözcüsü, "Silahlı kuvvetler ve müttefikleri, Deyrezzor'u DAİŞ (IŞİD'in Arapça kısaltması) terör örgütünün pençelerinden tamamen kurtarmıştır" dedi.

IŞİD nüfusu 200 binden fazla olan Deyrezzor'u haftalar süren çatışmalardan sonra 2014 yılında ele geçirmişti.

Ülkedeki son kalesi konumunda olan Deyrezzor'un kaybı cihatçı örgüt açısından büyük bir darbe olarak görülüyor.

Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deyrezzor, Suriye'de petrol üretiminin de merkezi.

IŞID, Deyrezzor'un bir mahallesinde uzun süre hükümet güçlerini kuşatma altında tutmuştu. Suriye ordusu kuşatjayı kırarak Eylül ayı başlarında bu bölgeyi de ele geçirmişti.

Suriye ordusunun müttefiki Hizbullah'ın medya birimi, Deyrezzor'a yönelik harekatta son günlerde Hamidiye, Şeyh Yasin, Ardi ve Reşidiye mahallelerinin ele geçirildiğini bildiriyor.

Uzmanların IŞİD'in bırakmış olabileceği bombalı tuzakları etkisiz hale getirmek üzere sokakları ve binaları kontrol ettikleri de belirtiliyor.

IŞİD'e karşı üç ayrı harekat

Rus savaş uçakları ile İran ve Şii milislerin desteğindeki Suriye ordusu şimdi IŞİD'in elinde kalan tek önemli yerleşim olan yine Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Elbu Kemal'e doğru ilerliyor.

Deyrezzor cephesinde bunlar olurken, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından desteklenen Kürt ve Arap milislerinden oluşan SDG güçleri de IŞİD'i Fırat'ın doğu yakasında sıkıştırıyor.

Irak hükümet güçleri de bugün Suriye sınırında sıkışan IŞİD'e karşı nihai bir saldırı başlatıp El Kaim şehrine girdiler.

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