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"IŞİD'in yeni lideri el Kureyşi değil el Selbi"

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IŞİD'in yeni liderinin şimdiye kadar tahmin edilenen aksine el Kureyşi değil, Türkmen kökenli Emir Muhammed Abdul Rahman el Mevla el Selbi olduğu iddia edildi.
"IŞİD'in yeni lideri el Kureyşi değil el Selbi"

İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan haberde IŞİD'in yeni liderinin örgütün kurucularından biri olan Emir Muhammed Abdul Rahman el Mevla el Selbi olduğu iddia edildi. Gazete haberini adını vermediği istihbarat servislerinin bilgilerine dayandırdı. IŞİD'in üst düzey üyelerinden biri olan el Selbi, Irak'taki Ezidi azınlığın köleleştirilmesi dahil örgütün çok sayıda eylemini organize ettiği ifade edildi.

Ebubekir el Bağdadi'nin geçen Ekim ayında ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmesinden kısa bir süre sonra örgütün yeni liderinin Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğu öne sürülmüştü. Ancak IŞİD'i izleyen uzmanlar, el Kurayşi'nin IŞİD'in yeni lideri olduğuna kuşkuyla bakıyordu.

The Guardian'ın haberinde ise el Kureyşi'nin sadece takma bir isim olduğu, Bağdadi'nin öldürülmesinden sadece birkaç saat sonra el Selbi'nin örgütün yeni lideri olarak belirlendiği belirtildi.

Haberde yer alan bilgilere göre, Irak'ın kuzeybatısındaki Telafer kentinde doğan el Selbi, Türkmen kökenli bir aileden geliyor ve IŞİD'in üst yönetiminde az sayıda bulunan Arap kökenli olmayan üyelerinden biri. Haberde Musul Üniversitesi'nde İslam hukuku eğitimi aldığı El Selbi'nin 2004 yılında Irak'ta ABD'nin askeri Bucca tutuklu kampında tutulduğu, bu kampta da Bağdadi ile tanıştığı aktarılıyor.

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