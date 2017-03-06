IŞİD'le savaşan Irak güçleri Dicle üzerinde ikinci bir köprüyü ele geçirdi

Irak ordusu ve Kürt kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, hükümet güçleri Musul'da Dicle nehri üzerindeki Hürriyet (Cumhuriyet) köprüsünü ele geçirdi.

Bu, geçen Ekim ayında başlatılan Musul'u IŞİD'den almaya yönelik saldırı harekatında Irak hükümet güçlerinin ele geçirdiği ikinci köprü oldu. Hükümet güçleri Musul'un doğusunu Ocak ayında şiddetli çatışmalardan sonra ele geçirmişti, Musul'un batısına yönelik harekat ise iki hafta önce başlatıldı. Dicle nehri üzerindeki beş köprü de ABD öncülüğündeki koalisyonun bombardımanları sırasında IŞİD'in ikmal yollarını kesmek amacıyla tahrip edilmişti. Yine de ele geçirilen köprünün harekatta hükümet güçleri için faydalı olacağı düşünülüyor. Musul, Irak'ta IŞİD'in elindeki son mevzi. Dün Irak ordusunun üst düzey bir komutanı Associated Press ajansına, Musul'un batısına yönelik harekat başladığından bu yana en şiddetli çatışmaların yaşandığını söyledi. Musul'un batısında eski kent ve 2014 yılında IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin "halifeliğin kuruluşunu" ilan ettiği el Nuri Camii bulunuyor. Uluslararası Göçmen Örgütü, Musul'daki harekat devam ederken 45 bin sivilin çatışma alanlarından kaçtığını ve kamplara sığınan insanların sayısının çokluğu karşısında çaresiz kaldığını bildiriyor. Musul'un batısında son taarruz başlamadan önce burada tahminen 750 bin kişi yaşıyordu.