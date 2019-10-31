IŞİD'yeni liderini kamuoyuna açıkladı

IŞİD, Ebu Bekir el Bağdadi'nin ABD özel kuvvetlerinin operasyonuyla İdlib'de Türkiye-Suriye sınırı yakınında öldürülmesinin ardından, yeni liderinin Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğunu açıkladı. Örgüt ayrıca Bağdadi'nin potansiyel halefleri arasında görülen IŞİD'in sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in öldürüldüğünü de doğruladı.

IŞİD, yeni lideri için de "Halife" ifadesini kullandı.

Örgüt, "Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin intikamının alınacağını" duyurdu.

IŞİD bu açıklamaları ses mesajıyla, Telegram uygulaması ve haber ajansı olarak bilinen Amaq üzerinden yaptı.

El Muhacir'in öldüğü iddiasını ortaya atan ilk kişi ise Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani olmuştu.