Işık, Gıda Güvenliğiyle İlgili Yasaların Uygulanmasını İstedi

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, ülkede gıda güvenliğiyle ilgili yasaların uygulanmadığını, tüketicilerin sağlığının riske atıldığını savundu.

Tüketicilerin ürünleri fahiş fiyata almak zorunda bırakıldığını, güvenli olmayan gıdalar nedeniyle insanların sağlığının da bozulduğunu ifade eden Işık, ilgili yasaların uygulanmasını istedi.

Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında fiyatlardaki artışla ilgili Ekonomi, güvenli gıda temini için de Sağlık ve Tarım bakanlarını göreve çağırdı.

Hasan Yılmaz Işık, gıda güvenliğiyle ilgili etiket taşımayan sebze ve meyveleri “boykot” kapsamına aldıklarını belirterek, tüketicilerden bu karara uymasını istedi.