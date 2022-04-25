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Işık, Hükümet ile birlikte TC Elçiliğini uyardı

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KKTC Tüketiciler Derneği Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) özelleştirme ya da özerkleştirmeyle tüketicilerin kâbusu olmaktan çıkarılması gerektiğini kaydederek, siyasi erki sorumluluk almaya çağırdı.
Işık, Hükümet ile birlikte TC Elçiliğini uyardı

KKTC Tüketiciler Derneği Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) özelleştirme ya da özerkleştirmeyle tüketicilerin kâbusu olmaktan çıkarılması gerektiğini kaydederek, siyasi erki sorumluluk almaya çağırdı.

Zamlı elektrik faturalarının iptal edildiğinin açıklandığını ancak mart ayına ait yeni faturaların tüketicilere gönderilmediğini belirten Işık, tüketicilere SMS ile gönderilen elektrik faturalarında ödeme kalemlerinin ve miktarlarının gösterilmemesini eleştirdi.

Yazılı açıklamasında, KIB-TEK çalışanlarının maaş miktarlarını da eleştiren, tahsil edilmeyen alacaklarla banka kredi faizlerinin maliyetinin tüketicilere ödettirildiğini savunan Hasan Yılmaz Işık, “Mart 2022 ayı faturalarını tüketicilere gönderme cesaretini bulamayan Kıb-Tek’e kendi ihmalinden dolayı gecikme zammı uygulaması halinde derneğimiz polis gözetiminde eylem gerçekleştirecek” açıklamasında bulundu.

Işık, şunları da kaydetti:

“Derneğimiz AB ilke ve kriterleri kapsamında KIBTEK reformunu ister özelleştirme ister özerkleştirme ile olsun KKTC’de tüketicilerin ekonomik ve sosyal kâbusu olmaktan çıkarması için iktidarı ve muhalefeti ile birlikte siyasi erki sorumlu tutmakta olup kurulacak Hükümet ile birlikte TC Elçiliğini uyarmaktadır.”

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