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Işık Kitabevi 36'ncı Kitap Fuarı 29 Ağustos’ta başlıyor

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Işık Kitabevi'nin 36’ncı Kitap Fuarı, 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.
Işık Kitabevi 36'ncı Kitap Fuarı 29 Ağustos’ta başlıyor

Işık Kitabevi'nin 36’ncı Kitap Fuarı, 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.

Bu sene “Çıkış” temasıyla yapılacak fuar, Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) 9 gün sürecek.

Kitap Fuarı her gün 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında açık olacak ve kitaplar yüzde 10 indirimli satılacak.

Fuar kapsamında düzenlenecek etkinlikler saat 20.30 itibarıyla başlayacak. Etkinliklerin bazıları Işık Kitabevi’nde yapılacak.

Işık Kitabevi’nde fuara ilişkin bugün düzenlenen basın toplantısında Fuar Koordinatörü Nahide Merlen yapılacak etkinlikleri duyurdu.

- Merlen: “Bu yıl onur ödülü İzel Seylani ve Yorgos Meleskis’e”

Işık Kitabevi Fuarı Koordinatörü Nahide Merlen, basına yaptığı açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi, bazı kurumlar ve okurların desteğiyle bu yıl da kitap fuarını düzenliyor olmaktan yaşadıkları gururu paylaştı.

Bu seneki fuarın ana temasının “Çıkış” olarak belirlendiğini kaydeden Merlen, dünyanın her gün savaş, yıkım, göç, şiddet, yağma, açlık, yoksulluk, çevre felaketi, iklim krizi ve ekonomik bunalımla mücadele ettiğini belirterek, bunun karşısında duracak ve bunu düzeltecek olanın insan olduğunu vurguladı; bu seneki programın bu çerçevede “Çıkış” başlığı altında oluşturulduğunu söyledi.

 

Bu yıl onur ödülünün, “dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın ‘insan için’ uğraşları nedeniyle” İzel Seylani’ye ve “Kıbrıslı Türk edebiyatçılarla birlikte yaptığı çalışmalardan dolayı” Yorgos Moleskis’e verileceğini duyuran Merlen, Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü’nün ise Neşe Yaşın’a layık görüldüğünü açıkladı.

 

- “Kıbrıs’ın Üreten Kadınları” sergisi pazartesi...

Merlen, bunun yanında, pazartesi günü 18.30’da Işık Kitabevi’nde Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin “Kıbrıs’ın Üreten Kadınları” sergisinin açılışının yapılacağını,  bunun Kitap Fuarı öncesinde bir başlangıç etkinliği niteliğinde olacağını kaydetti. 

 

- Tulga: “36 yılı çok konuşarak değil, çok çalışarak başardık”

 

Organizatörlerden Hürrem Tulga da, emek verilmediği sürece hiçbir şeyin başarılamayacağına dikkat çekerek, Kitap Fuarı’nın her yıl emekle ve dayanışmayla yapıldığını kaydetti.

 

“36 yılı biz böyle başardık. Çok konuşarak değil çok çalışarak.” diyen Tulga, insanın bir ideali olmasının ve onun için uğraş vermesinin önemine dikkat çekti.

- Işık Kitabevi 36. Kitap Fuarı Programı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin desteğiyle hazırlanan 36. Işık Kitabevi Fuarı programı şu şekilde:

“29 Ağustos Perşembe saat 20.30: Açılış ve kokteyl, Müzik: Melisa Karanlık Band, Onur Ödülü: İzel Seylani, Yorgos Moleskis, Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü: Neşe Yaşın

30 Ağustos Cuma saat 20.30: Panel: Acil Çıkış – Edebiyat, Moderatör ve Konuşmacı: Emel Kaya Konuşmacı: Neşe Yaşın, Ahmet Yıkık, Fatih Yalıner, Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği

31 Ağustos Cumartesi saat 20.30: Panel: Mülkiyet mi? Gelecek mi? Moderatör: Mete Hatay Konuşmacılar: Mehmet Ali Talat, Daryal Batıbay, Can Kara        

1 Eylül Pazar saat 20.30: Söyleşi: Gürsel Korat (Türkiye’den Konuk Yazar)

2 Eylül Pazartesi saat 11.00: Söyleşi: Tuğba Çelik (Türkiye’den Konuk Yazar) Yer: Işık Kitabevi

Saat 20.30: Panel: Yüksek Öğretimde Diploma Cazibesi, Moderatör: Canan Zeki, Konuşmacılar: Ahmet Güneyli, Abdullah Öztoprak, Aslı Murat 

    3 Eylül Salı saat 20.30: Panel: Kıbrıs Medyasının İçinde Bulunduğu Çıkmaz ve Çıkış, Moderatör: Özgül Gürkut Mutluyakalı, Çeviri: Çağdaş Polili, Konuşmacılar: Emin Akkor, Yorgos Frangos,  Düzenleyen: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği

4 Eylül Çarşamba saat 20.30: Konferans: Kıbrıs’ta Çıkmaz ve Arayışlar, Moderatör: Aysu Basri Akter,   Konuşmacı: Niyazi Kızılyürek

5 Eylül Çarşamba saat 11.00: Genç Şairlerle Söyleşi (Çiçek Düşleri, Haikular) Konuşmacılar: Eflal Şengün, Ayça Yay, Nisa Tuana Aydın. Yer: Işık Kitabevi

Saat 20.30: Panel: Yolunda Olmayan Ekonomide Çıkış Arayışları, Moderatör: Umut Bozkurt, Konuşmacılar: Mete Feridun, Bülent Şemiler, Mertkan Hamit

6 Eylül Cuma saat 20.30: Panel: Küresel Siyaset: Savaşlar ve Yansımaları, Moderatör: Ali Dayıoğlu, Konuşmacılar: Mustafa Çıraklı, Nur Köprülü, Sait Akşit”

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