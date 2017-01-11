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Işık Kitabevi ve Dayanışma’dan ortak panel…

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Işık Kitabevi ve Dayanışma’dan ortak panel…
Işık Kitabevi ve Dayanışma, 17 Ocak Salı akşamı saat 19.00’da Naci Talat Vakfı’nda “Yüzleşemediklerimiz” temasıyla ortak bir panel düzenliyor.

Dayanışma’dan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde özellikle KTÖS’ün dağıttığı 2017 ajandalarının “krize” neden olmasıyla birlikte, toplumsal anlamda gerek tarihle gerekse bugünün eğitim ve tarih anlayışıyla yüzleşme noktasında yol kat edilmesi gerektiği belirtildi.

17 Ocak Salı akşamı saat 19.00’da Naci Talat Vakfı’nda yer alacak panelde, akademisyen ve yazar Niyazi Kızılyürek “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların Yüzleşemedikleri”, Kıbrıs Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Yektam Türkyılmaz ise “Türkiye’de Yüzleşme Sorunsalı”  başlıklı sunumları gerçekleştirecek.

Panelin moderatörlüğünü ve giriş konuşmasını ise Dayanışma aktivisti Mertkan Hamit yapacak.

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