Işık Kitabevi’nin düzenlediği Kitap Fuarı başlıyor

Işık Kitabevi’nin 32’ncisini düzenlediği Kitap Fuarı bugün başlıyor.

Teması “VazgeçME” olan fuar, her zamanki gibi panellere, söyleşilere, şiir dinletilerine de ev sahipliği yapacak. Gençlik Merkezi’nde yer alacak fuar 6 Eylül’e kadar devam edecek.

Fuarın açılışı bu akşam müzik dinletisi ve kokteyl ile yapılacak. 6 Eylül’deki kapanışta ise iki toplumlu şiir dinletisi olacak.

Fuarın açılış gecesinde Alpay Durduran’a Onur Ödülü, Tuncer Bağışkan ve Feriha Altıok’a Sanat-Edebiyat Hizmet Ödülü verilecek. Bağışkan ve Altıok okuyucuları için kitaplarını da imzalayacak.

Fuar, her gün 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında açık olacak.Tüm kitaplar fuar süresince yüzde 10 indirimli satılacak.

7 panel, 3 söyleşinin olduğu etkinlikte gençlere de söz hakkı verilecek. Etkinliklerin tümü saat 20.30’da başlayacak.