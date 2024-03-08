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Işık Reklam yangını... Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar kül etti...

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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli iş yerinde meydana gelen yangınla ilgili tutuklanan M.A ile S.İ.G serbest bırakılırken, A.M teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Işık Reklam yangını... Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar kül etti...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli iş yerinde 6 Mart 2024 tarihinde saat 17.20 sıralarında yangın meydana geldiğini söyledi.

Polis, ilk etapta yangının ulama yapılan kablonun ısınması sonucu çıktığının düşünüldüğünü ancak soğutma çalışmalarının ardından yapılan detaylı inceleme sonucu A.M'nin kullandığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirlediklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı hakkında herhangi bir şikayet olmamasını dikkate alarak, sadece yurt dışı çıkış yasağı şartı ile teminata bağlarken, iş yeri hakkında Çalışma Bakanlığı nezdinden iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı hususunda soruşturma yapılmasına ve sonucun 15 gün içerisinde mahkemeye sunulmasına emir verdi.

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