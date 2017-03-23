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Işıklar iklim değişikliği için kapatılacak

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Işıklar iklim değişikliği için kapatılacak
"Dünya Saati" etkinliği kapsamında iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla, 25 Mart'ta birçok ülkede ışıklar bir saat süreyle kapatılacak.

İklim değişikliğine dikkati çekmeyi amaçlayan ve dünyanın en büyük çevre eylemi olarak kabul edilen "Dünya Saati (Earth Hour)" etkinliği kapsamında 25 Mart'ta birçok ülkede ışıklar bir saatliğine kapatılacak.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, ışık kapatma, her ülkenin yerel saatiyle 20.30-21.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında dünyadaki önemli bazı anıtsal yapıtların da ışıkları bir saat süreyle kapalı olacak. Türkiye'den İzmir Saat Kulesi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile Nevşehir Uçhisar Kalesi ve Kurşunlu Külliyesi 25 Mart'ta 1 saat süreyle ışıkları kapatılacak anıtsal yapılar olarak belirlendi.

Etkinliğine katılacak kurumlar da aynı saatte önemli binalarının dekoratif aydınlatmalarını kapatacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler kayıt yaptıracak

Türkiye'deki Dünya Saati etkinliği kapsamında ayrıca, iklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki Akdeniz ormanlarının korunması için bağış kampanyası başlatılacak.

Etkinliğe katılmak isteyen birey ve kurumlar, dunyasaati.org internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

WWF önderliğinde düzenlenen Dünya Saati etkinliği 2007'de Sydney'de başladı. Dünya genelinde her yıl mart ayında yapılan etkinliğe geçen yıl 178 ülkeden katılım sağlandı.

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