Işıklı bir ortamda uyumanın vücudumuza verdiği zararlar

Yeteri kadar uyku almanın sağlığımız üzerindeki etkisi oldukça büyük. Üstelik kaç saat uyuduğunuz kadar nasıl uyuduğunuz da önemli. İşte ışıklı bir ortamda uyumanın vücudumuza verdiği zararlar...

Dişi fareler üzerinde yapılan bir çalışma, geceleri yapay ışığa maruz kalmanın kısırlık riskini artırabileceğini gösterdi. Başka bir çalışmada gece vardiyasında çalışan hemşireler üzerinde gece ışığa maruz kalmanın etkileri izlendi. Çoğu hemşirenin adet döngülerinin bozulduğundan şikayet ettiği ortaya çıktı.

Kalp ile ilgili sorunlar



Melatonin sadece vücut ısısını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kan basıncını da düşürür. Gece ışığa maruz kalırsanız melatonin üretiminiz baskılanır ve kan basıncınız yükselir. Bu dalgalanmalar, kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir.

Kilo problemi

Geceleri maruz kalınan yapay ışık metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir. 43.000'den fazla kadını izleyen bir araştırma, televizyon karşısında uyuyanların kilo aldığını ortaya çıkardı.

Hormonal değişiklikler

Tek bir ışık kaynağı bile hormonal dengeyi değiştirebilir. Akıllı telefonlardan, televizyonlardan veya bilgisayarlardan gelen ışık melatonin eksikliğine katkıda bulunur. Bunun yanı sıra, diğer biyolojik süreçler de bozulacaktır.

Depresyon

Bir araştırma, geceleri ışığa maruz kalmanın depresyon riskini artırdığını gösterdi. Sirkadiyen ritmin bozulması da halihazırda var olan depresyon semptomlarını kötüleştirmektedir.

Gün içerisinde daha zinde hissetmek ve sağlık sorunları yaşamamak için yeteri kadar uyku almak oldukça önemlidir. Uyku kalitenizi korumak için karanlıkta uyumaya özen göstermelisiniz.