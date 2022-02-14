Işıl Nisa Yalçın bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 11.02.2022 tarihinden beridir kayıp olduğu bildiren Işıl Nisa YALÇIN(K-15), dün (13.02.2022) tarihinde bulunmuştur.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 11.02.2022 tarihinden beridir kayıp olduğu bildiren Işıl Nisa YALÇIN(K-15), dün (13.02.2022) tarihinde bulunmuştur.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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