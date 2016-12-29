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Işın Karaca evlendi

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Işın Karaca evlendi
43 yaşındaki popçu Işın Karaca, çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile dün gece nikah masasına oturdu

Ünlü şarkıcı bir süre önce nişanlandığı çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile dün akşam dünya evine girdi.

Türkiye'de Kartal Titanik Otel'de yapılan düğüne çok sayıda davetli katıldı. Çok mutlu görünen ve büyük heyecan yaşayan Karaca yerinde duramadı.

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