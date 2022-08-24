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Işın Karaca'dan muhteşem konser

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Girne Belediyesi’nin düzenlediği,10’cu Girne Kültür Sanat Günleri 23 Ağustos 2022 Salı akşamı Işın Karaca konseriyle başladı.
Işın Karaca'dan muhteşem konser

Çıkardığı “ Sen Ben Aşk” albümüyle adından söz ettiren Işın Karaca  özel orkestrasıyla Girne Amfi Tiyatro’da sahne aldı. Amfi Tiyatro’da gerçekleşen gecede, ünlü sanatçı Işın Karaca, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicilere coşkulu bir akşam yaşattı. İçindeki Kıbrıs sevdası hiçbir zaman bitmeyen ünlü şarkıcı Işın Karaca, esprili tavırlarıyla dikkat çekti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 10. Girne Kültür Sanat Günleri’ni, Girne Amfi Tiyatro’da iki yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını, tüm dünyada etkili olan Covid pandemisi nedeniyle ara verdikleri kültür sanat etkinliklerini tekrardan kent halkıyla buluşturmanın mutluluğunu ifade etti.

Bu seneki Kültür Sanat Günlerinin sloganını, “Sanat, Barış ve Hoşgörü” olarak açıklayan Güngördü, “Sanat’ın Barışa, Hoşgörüye ve Sağlığa Vesile Olmasını Diliyorum” dedi.

Işın Karaca’nın heyecanlı anları

“Tanrı İstemezse” şarkısını sahneden inerek dinleyenlerinin yanında mikrofonsuz çıplak sesi ile yorumlayan Işın Karaca’yı dinlemeye gelen konuklar arasında ailesi ve arkadaşları da vardı. Karaca 100 binlerce insanın önünde konser verdiğini, ancak Girne Amfi Tiyatroda bu seyirci karşısında heyecanlandığını da ifade etti. Konserde, Işın Karaca, perküsyoncusu ile birlikte sahnede yaptığı darbuka şovu da beğeniyle karşılandı.

Konserde izleyiciler arasında bulunan yakın arkadaşı Babutsa Grubunun kurucusu Kıbrıslı sanatçı Soner Türsoy’u sahneye çağıran Karaca, Türsoy ’un okuduğu şarkıya da eşlik etti.

Karaca, konserde kendisini dinlemeye gelen annesi Şeniz Büyükkaraca ile düet yapmayı ihmal etmedi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konser sonrasında Işın Karacaya ve katkılarından dolayı Les Ambassadeurs Hotel Yönetim Kurulu üyesine çiçek ve hediye takdim ederek teşekkür etti.

GİRNE KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ PROGRAMI:

6 EYLÜL 2022 SALI MUSTAFA CECELİ

22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE LEMAN SAM

12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA KOLPA

Konser biletleri, mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi, Belediyeye bağlı muhtarlık vezneleri, Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza ile Rüstem Kitap Evi ve konser öncesinde amfi tiyatro girişinden temin edilebilecek. Bilet fiyatı 100 TL olarak belirlenmiştir.

Mustafa Ceceli konseri, Les Ambassadeurs Hotel katkılarıyla gerçekleştirilecektir.

Ziya Rızkı Cad. No: 1 Girne K.K.T.C. – P.K. 20 Tel: (0392) 815 21 18 / 19 – 815 18 89 – Fax: 815 35 73

MUNICIPALITY of GIRNE

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