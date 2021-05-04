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İşin şakası bitti: Dogecoin artık Ford ve Twitter’dan bile değerli

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Wall Street’in burun kıvırdığı kripto paralar, yüz yıllık tarihe sahip köklü şirketleri bir bir solladı.
İşin şakası bitti: Dogecoin artık Ford ve Twitter’dan bile değerli

Wall Street’in burun kıvırdığı kripto paralar, yüz yıllık tarihe sahip köklü şirketleri bir bir solladı. İlk 5’i zorlayan Bitcoin’in piyasa değeri çoktan Bank of America’yı geçti. Şaka maksatlı kurulan Dogecoin de artık Twitter ve Ford’dan değerli.

Adobe şirketinde çalışan Jackson Palmer ve yazılım mühendisi Billy Markus tarafından 2013 yılında kurulan Dogecoin’in bugün geldiği yer şaka olamayacak kadar gerçek.

Markus Newsweek’e verdiği bir söyleşide Dogecoin’in yaratılış sürecini şöyle anlatmıştı: “Para birimini üç saatte tasarladık, üstelik zamanımızın çoğunu, görünüşünün nasıl olacağına ayırmıştık. Comic Sans fontunu kullanamasak bu para birimini yaratmazdık.”

Coinmarketcap verilerine göre Doge’nin piyasa değeri bugün itibariyle 63 milyar 737 milyon dolar. Bu rakam, AssetDash verilerine göre Doge’yi dünyanın en büyük altın madenciliği şirketi Newmont Corporation’ın ardından 255. sıraya oturtuyor.

100 yıldan uzun bir süredir otomobil sektörünün en büyüklerinden Ford Motor Company’nin piyasa değeri ise 45 milyar doların biraz üzerinde.

Doge, listede geçtiğimiz 10 yılın yıldızlarından Twitter’ı da alaşağı etmeyi başarmış gözüküyor. Mavi Kuş için biçilen değer, 50 milyar dolara yakın.

26 Nisan’dan bu yana yüzde 120 yükselen Doge’nin fiyatı bugün yeniden rekor tazeleyerek 0,49 dolara kadar ulaştı.

Fotoğraf: Coinmarketcap



Son yükselişle birlikte Doge, kripto paralar arasında da yeniden 5’inci sıraya oturdu.

Yükselmede, Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk’ın Dogecoin’e ilişkin attığı tweet’ler yine çok etkili.

Musk, şu anda Forbes’a göre dünyanın en zengin ikinci kişisi.

 
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